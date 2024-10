Fermati con odore di marijuana, scarcerati dal Tribunale di Oristano

Il Tribunale di Oristano ha rimesso in libertà quattro giovani fermati dai carabinieri in relazione a una vasta piantagione di marijuana a Bortigali. La giudice, Cristiana Argiolas, non ha convalidato l’arresto durante l’udienza di convalida per direttissima di questa mattina, poiché non sussistevano i presupposti per l’arresto in flagranza. Gli atti sono stati restituiti al pubblico ministero per ulteriori accertamenti. Domenica scorsa, i ragazzi erano stati fermati a Bortigali mentre viaggiavano su un’Alfa Romeo 147, emettendo un forte odore di marijuana. Dopo l’identificazione, erano stati condotti in caserma e interrogati senza garanzie difensive. A circa 17 chilometri dal luogo del controllo è stata rinvenuta una piantagione e un capannone adibito ad essiccatoio delle piante. Posti in un primo momento agli arresti domiciliari, il giudice ha ritenuto non sufficienti gli elementi per convalidare il provvedimento. Poiché non sono emersi i gravi indizi, sono stati rimessi in libertà e rinviati gli atti al pubblico ministero Armando Mammone, che proseguirà le indagini. Presenti in udienza l’avvocato Maria Assunta Argiolas e Margherita Baragliu,

Leggi tutto su Fonte: Il Giornale di Oristano

Sarda News - Notizie in Sardegna

E' un blog di informazione che include un Aggregatore di articoli dalle principali fonti in informazione in Sardegna

Per il contenuto integrale si rimanda alla fonte proprietaria dei diritti sempre indicata a fine articolo (in caso di feed rss esterno)

Per proporre i tuoi feed o un contenuto originale, scrivici a info@sardanews.it

Per tutti gli aggiornamenti seguici su TELEGRAM

o su Facebook https://www.facebook.com/sardanotizie