Femminicidio in Gallura, in aula al processo video ultime ore Cinzia Pinna - Notizie

Le ultime ore di vita di Cinzia Pinna, le prime fasi delle indagini dopo la denuncia della sua scomparsa e il ritrovamento del cadavere, su indicazione del suo assassino, il reo confesso, Emanuele Ragnedda. Momenti rivissuti stamattina nell'aula della Corte d'assise del Tribunale di Sassari, dove si sta celebrando il processo per il femminicidio della 33enne di Castelsardo, uccisa il 12 settembre 2025 nella tenuta di Conca entosa, nelle campagne fra Palau e Arzachena, in Gallura.La Corte, presieduta dal giudice, Antonello Spanu, a latere Monia Adami, ha iniziato oggi a sentire i testi chiamati a deporre dalla pm della Procura di Tempio Pausania, Noemi Mancini.Il primo teste, il luogotenente, Daniele Antonucci, comandante della stazione carabinieri di Palau, che ha avviato le prime indagini, ha raccontato in aula tutta l'attività svolta, dal momento in cui Cinzia Pinna è stata data per scomparsa e sono iniziate le ricerche, fino all'arresto dell'imprenditore vitivinicolo, Emanuele Ragnedda, che ha poi confessato il delitto.Il silenzio è calato nell'aula quando sugli schermi sono stati trasmessi i video del ritrovamento del cadavere di Cinzia Pinna, registrati dai carabinieri mentre Ragnedda, ormai reo confesso, accompagnava gli inquirenti nel punto della sua tenuta dove aveva nascosto il corpo della ragazza, ricoprendolo con delle frasche.Poco prima nella aula sono stati trasmessi i video registrasti dagli impianti di videosorveglianza che riprendono Cinzia Pinna per le strade di Palau, che litiga con delle persone e sta male, poi sale sull'auto di Ragnedda per andare nella casa di Conca entosa, dove sarà uccisa dal 42enne con tre colpi di pistola al viso.Il luogotenente ha raccontato di come Ragnedda avesse partecipato alle ricerche di Cinzia Pinna, quando era data per scomparsa, accompagnando i vigili del...

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