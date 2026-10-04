(Adnkronos) - "Solo un idiota può pensare che Stasi è colpevole". Vittorio Feltri, in collegamento oggi con Domenica In, si esprime così sul caso di Garlasco. Per l'omicidio di Chiara Poggi, commesso nel 2007, è stato condannato in via definitiva Alberto Stasi. Nella nuova inchiesta della procura di Pavia, Andrea Sempio è indagato per il delitto.

"Stasi è innocente e lo dimostra la ricostruzione di quella mattinata. Solo un cretino può pensare che un ragazzo, impegnato a scrivere la tesi al computer, sospende il lavoro, va a uccidere la fidanzata per motivi mai chiariti, poi torna a casa e si rimette tranquillamente a scrivere. Solo un idiota può pensare una cosa del genere. Io sono un pessimo giornalista e non sono un bravo inquirente, ma non sono scemo come tanti", dice Feltri. "Ho capito che non poteva essere lui il colpevole, tanto è vero che in primo grado è stato assolto. Scemi i giudici di primo grado? Non credo. I giudici di secondo grado, scemi pure loro, lo hanno assolto. Poi arrivano i fenomeni della Cassazione e lo condannano. Questa vicenda è l'episodio più squallido della storia della magistratura italiana".