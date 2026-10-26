(Adnkronos) - Lite in tv tra Fedez e Massimo Giletti. Il rapper è stato intercettato da un inviato de 'Lo Stato delle Cose', programma di Rai 3 condotto proprio dal giornalista, che gli ha chiesto conto del botta e risposta con Marracash dopo i disordini di Milano. Fedez però non ha voluto rispondere e ha provveduto ad attaccare invece Giletti: "Che siate d’accordo con me o no, Giletti fa feccia".

"Sarà montato solo io che dico Giletti fa feccia, ma ho elencato tutta una serie di motivazioni per cui Giletti dovrebbe alzare la schiena, farsi un esame di coscienza", ha detto Fedez davanti alla telecamera, "e rivalutare la deontologia con cui lavora, per me è impossibile interloquire non con te, ma con il programma su cui atterra questo servizio".

Accuse che sono state rispedite al mittente da Giletti, che ieri sui propri profili social ha pubblicato una rapida risposta prima di dare appuntamento alla puntata di questa sera: "Io dovrei farmi un esame di coscienza e raddrizzare la schiena? Ne parliamo domani sera".