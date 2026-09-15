Febbre del Nilo occidentale, quarto decesso nell'Oristanese - Notizie

E' deceduta ieri una persona ultrasettantenne, con altre patologie pregresse, che aveva contratto il virus della Febbre del Nilo occidentale e che era ricoverata all'ospedale San Martino di Oristano da circa una settimana. Sale così a quattro il numero dei decessi causati dal virus West Nile in provincia di Oristano nel 2026, mentre il numero di casi di contagio accertati è di ventisette persone.

Secondo l'ultimo report nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità sulla sorveglianza dei casi umani di febbre del Nilo occidentale e relativo al 9 settembre, l'Oristanese è tra le 79 province italiane con dimostrata circolazione del virus, individuate in 19 Regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, P.A. di Trento, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna.

"Ricordiamo ancora una volta le misure di prevenzione e protezione dal virus: evitare i ristagni d'acqua, schermare le finestre con zanzariere, utilizzare spray repellenti quando si è all'aperto, in particolare all'imbrunire, quando sono più attive le zanzare, insetti che veicolano il virus", dice la direttrice del dipartimento di Igiene e prevenzione sanitaria Maria Valentina Marras. "Continuiamo a proteggerci - aggiunge - e a proteggere in particolare le persone anziane e fragili. Non smettiamo di adottare scrupolosamente le precauzioni per difenderci dalle punture di zanzara".



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