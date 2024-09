Fauna selvatica, Cera chiede misure urgenti alla Regione

Il consigliere regionale Emanuele Cera, insieme all’intero gruppo consiliare di Fratelli d’Italia, ha presentato un’interrogazione alla presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, e agli assessori regionali dell’Ambiente e dell’Agricoltura. Nell’interpellanza si denuncia il mancato controllo e contenimento dell’eccessiva proliferazione della fauna selvatica nelle campagne e nelle periferie urbane della Sardegna. “Tra le tante emergenze, che affliggono il comparto agricolo isolano ultimamente si registra l’eccessiva ed incontrollata proliferazione di alcune specie di fauna selvatica, che sta saccheggiando le colture agricole primaverili ed estive, determinando ingenti danni alle aziende agricole oltre che una vera e propria emergenza ambientale – afferma il consigliere regionale -. Una situazione di enorme gravità come è, peraltro, già stata denunciata dalle organizzazioni professionali di categoria che, nel mese di giugno scorso, si sono mobilitate sotto le Prefetture, al fianco di allevatori e agricoltori sardi, per lanciare un accorato grido d’allarme, rivolto alle istituzioni regionali, auspicando interventi immediati”. Negli ultimi anni, la Sardegna sta vivendo una preoccupante proliferazione della popolazione di fauna selvatica, la cui crescita non

