Fass Green Park, otto ettari di verde tra Elmas, aeroporto e ferrovia - Notizie
Da una parte il centro commerciale e l'aeroporto, dall'altra il centro abitato di Elmas. In mezzo, quasi un ponte di prati, alberi, sentieri e giochi per bambini, un parco di otto ettari, il Fass Green Park, denominato anche Parco Villa del Mas. Oggi l'inaugurazione con il taglio del nastro, la benedizione e una passeggiata non competitiva di circa 4 chilometri, realizzata in collaborazione con l'ASD Atletica Edoardo Sanna.
Il parco nasce come opera di compensazione ambientale, nell'ambito delle opere di urbanizzazione secondaria del complesso Fass Shopping Centre. La gestione e la manutenzione dell'area saranno interamente a carico della Fass. Il nuovo spazio è stato progettato per accogliere diverse esigenze e fasce d'età, con aree giochi per bambini, spazi per il picnic, un'area fitness, percorsi per camminare e correre e un'area dedicata ai cani. Un luogo destinato non soltanto al tempo libero, ma anche all'incontro, alla socialità e alla condivisione. "Il Fass Green Park rappresenta una nuova opportunità per Elmas e per i suoi cittadini - sottolinea la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù - uno spazio verde che contribuisce a migliorare la qualità della vita e che vogliamo diventi un luogo vissuto e partecipato dalla comunità".
Sette aree in una: dai filari e percorso sensoriali con fioriture per ogni stagione, dal mandorlo che apre la primavera al giuggiolo che chiude la stagione. Poi gli ulivi, recuperati e curati come da tradizione. Molta macchia mediterranea con lentischi, mirto e vegetazione spontanea ai margini del parco.
Come è stato sottolineato nel corso dell'inaugurazione anche una sorta di rifugio climatico per combattere d'estate le alte temperature. C'è poi un'area coltivata a seminativo, che ricorda la tradizione agricola del territorio e segue il ritmo delle stagioni.
Un parco anche da vivere...
Il parco nasce come opera di compensazione ambientale, nell'ambito delle opere di urbanizzazione secondaria del complesso Fass Shopping Centre. La gestione e la manutenzione dell'area saranno interamente a carico della Fass. Il nuovo spazio è stato progettato per accogliere diverse esigenze e fasce d'età, con aree giochi per bambini, spazi per il picnic, un'area fitness, percorsi per camminare e correre e un'area dedicata ai cani. Un luogo destinato non soltanto al tempo libero, ma anche all'incontro, alla socialità e alla condivisione. "Il Fass Green Park rappresenta una nuova opportunità per Elmas e per i suoi cittadini - sottolinea la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù - uno spazio verde che contribuisce a migliorare la qualità della vita e che vogliamo diventi un luogo vissuto e partecipato dalla comunità".
Sette aree in una: dai filari e percorso sensoriali con fioriture per ogni stagione, dal mandorlo che apre la primavera al giuggiolo che chiude la stagione. Poi gli ulivi, recuperati e curati come da tradizione. Molta macchia mediterranea con lentischi, mirto e vegetazione spontanea ai margini del parco.
Come è stato sottolineato nel corso dell'inaugurazione anche una sorta di rifugio climatico per combattere d'estate le alte temperature. C'è poi un'area coltivata a seminativo, che ricorda la tradizione agricola del territorio e segue il ritmo delle stagioni.
Un parco anche da vivere...