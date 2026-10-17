Fass Green Park, otto ettari di verde tra Elmas, aeroporto e ferrovia - Notizie

Da una parte il centro commerciale e l'aeroporto, dall'altra il centro abitato di Elmas. In mezzo, quasi un ponte di prati, alberi, sentieri e giochi per bambini, un parco di otto ettari, il Fass Green Park, denominato anche Parco Villa del Mas. Oggi l'inaugurazione con il taglio del nastro, la benedizione e una passeggiata non competitiva di circa 4 chilometri, realizzata in collaborazione con l'ASD Atletica Edoardo Sanna.Il parco nasce come opera di compensazione ambientale, nell'ambito delle opere di urbanizzazione secondaria del complesso Fass Shopping Centre. La gestione e la manutenzione dell'area saranno interamente a carico della Fass. Il nuovo spazio è stato progettato per accogliere diverse esigenze e fasce d'età, con aree giochi per bambini, spazi per il picnic, un'area fitness, percorsi per camminare e correre e un'area dedicata ai cani. Un luogo destinato non soltanto al tempo libero, ma anche all'incontro, alla socialità e alla condivisione. "Il Fass Green Park rappresenta una nuova opportunità per Elmas e per i suoi cittadini - sottolinea la sindaca di Elmas Maria Laura Orrù - uno spazio verde che contribuisce a migliorare la qualità della vita e che vogliamo diventi un luogo vissuto e partecipato dalla comunità".Sette aree in una: dai filari e percorso sensoriali con fioriture per ogni stagione, dal mandorlo che apre la primavera al giuggiolo che chiude la stagione. Poi gli ulivi, recuperati e curati come da tradizione. Molta macchia mediterranea con lentischi, mirto e vegetazione spontanea ai margini del parco.Come è stato sottolineato nel corso dell'inaugurazione anche una sorta di rifugio climatico per combattere d'estate le alte temperature. C'è poi un'area coltivata a seminativo, che ricorda la tradizione agricola del territorio e segue il ritmo delle stagioni.Un parco anche da vivere...

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