(Adnkronos) - “Chiediamo che il test genetico entri nei Lea, affinché tutti i pazienti abbiano la stessa possibilità di accedere alle cure, al Nord come al Sud. Conoscere le caratteristiche genetiche del tumore e individuare la terapia più adatta è fondamentale, soprattutto per una patologia come il colangiocarcinoma, per la quale non c’è tempo da perdere.” Così Mirella Ferri, presidente dell’Associazione pazienti italiani colangiocarcinoma (Apic), intervenendo all’evento 'Livelli essenziali di assistenza e Next Generation Sequencing, La sfida dell’innovazione tra aggiornamento e accesso', organizzato da Salutequità a Roma.

“Ci auguriamo che il farmaco sia presto accessibile a ogni paziente, ma è altrettanto importante poter effettuare il test necessario. Come associazione cerchiamo di aiutare i nostri iscritti a raggiungere il prima possibile i centri specializzati, perché non tutte le strutture sono in grado di eseguire il test genetico. Questo comporta spostamenti e perdite di tempo che, per i pazienti, possono essere molto pesanti", ha spiegato Ferri.