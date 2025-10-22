Fardelli (Dif. Civico Lazio): "Rendiamo più consapevoli i cittadini di domani"

(Adnkronos) - "L'ufficio del difensore civico rappresenta un presidio di legalità, di partecipazione e di trasparenza. La platea di cittadini che vi si rivolge è over 60. Il progetto presentato oggi è un investimento sul capitale umano per il futuro dei ragazzi che oggi frequentano le scuole e che domani saranno cittadini consapevoli della nostra società". Così Marino Fardelli, Difensore civico della Regione Lazio e Presidente del Coordinamento nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province Autonome Italiane, intervenendo, oggi a Roma, alla presentazione del progetto ‘Il difensore civico sui banchi di scuola’.

Un’iniziativa che mira ad avvicinare i giovani alla figura, eletta dal Consiglio regionale, che ha il compito di tutelare il cittadino dagli abusi, ritardi e negligenze della Pubblica Amministrazione ed assicurarne il buon andamento, la correttezza e l’imparzialità. "Un presidio di legalità, di partecipazione e di trasparenza", lo descrive Fardelli.

Il progetto, che vuole "investire sulla consapevolezza dei propri diritti, sulla partecipazione attiva e la giustizia sociale, in un momento di conoscenza e informazione", specifica il difensore civico del Lazio, è il primo passo di un percorso che si dipanerà negli istituti scolastici del territorio, attraverso incontri, laboratori e momenti di confronto con gli studenti.