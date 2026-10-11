(Adnkronos) - Nella giornata di ieri Fabrizio Corona è stato aggredito e rapinato sotto casa sua da un gruppo di sei persone. Secondo le ricostruzioni, l'ex paparazzo sarebbe stato accerchiato e minacciato dal gruppo, che gli avrebbe sottratto due collanine. L'imprenditore ha riportato escoriazioni di lieve entità, non si è recato in ospedale.

Il legale di Corona, Ivano Chiesa, interpellato dall'Adnkronos ha confermato che il suo assistito non sa chi siano gli aggressori né il motivo della rapina. "La cosa più importante è che stia bene. Oggi andrà a sporgere denuncia", ha detto l'avvocato Chiesa.