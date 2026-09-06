Fabio Grosso esonerato dalla Fiorentina: non sarà più l'allenatore
(Adnkronos) - La Fiorentina ha esonerato il tecnico Fabio Grosso. "Acf Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile", si legge in una nota del club viola. La decisione arriva dopo la terza sconfitta collezionata dall'ex difensore della Nazionale.
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