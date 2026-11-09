(Adnkronos) - Kimi Antonelli ha scritto la storia della Formula 1 e i collezionisti fanno a gara per aggiudicarsi un pezzo di questo momento storico. Dopo la conquista del titolo mondiale da parte del ventenne pilota italiano, la domanda di memorabilia a lui legati ha registrato un'impennata. Secondo i dati di Catawiki, il principale marketplace online dedicato agli oggetti speciali, le vendite di memorabilia legati ad Antonelli sono aumentate di oltre dodici volte nel 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, mentre il valore medio di questi oggetti è cresciuto di quasi il 20%. Il crescente entusiasmo riflette una tendenza più ampia nel mercato dei memorabilia sportivi: i collezionisti mostrano un interesse sempre maggiore per gli oggetti risalenti agli inizi della carriera degli atleti, quando il loro posto nella storia dello sport non è ancora definitivamente consacrato. Dai talenti emergenti alle leggende dello sport: il fascino dei memorabilia sportivi

Il successo di Kimi Antonelli mette in luce il crescente interesse per i memorabilia legati agli atleti e ai momenti più significativi delle loro carriere. Per i collezionisti, questi oggetti rappresentano un legame tangibile con la storia dello sport, sia che testimonino gli esordi di una giovane promessa, sia che celebrino i traguardi raggiunti da un campione affermato.

Un fenomeno che coinvolge diverse discipline sportive. Nel calcio, anche il talento della nazionale spagnola Lamine Yamal ha suscitato un forte interesse tra i collezionisti. Una maglia della nazionale spagnola del 2024 legata a Yamal è stata venduta su Catawiki per 2.053 euro il 23 luglio 2026, a conferma della crescente domanda di memorabilia associati ad alcuni dei talenti più celebrati del panorama calcistico.

In Formula 1, i risultati delle aste su Catawiki mostrano come i traguardi più importanti nella carriera di un pilota possano influenzare il valore dei memorabilia sportivi. Quando Max Verstappen ha conquistato il suo primo titolo mondiale nel 2021, un cappellino autografato, venduto a 144 euro nel 2020, è stato seguito dalla vendita di un articolo comparabile a 410 euro dopo la vittoria del campionato.

Una tendenza simile emerge anche nel caso di Kimi Antonelli. Due cappellini autografati comparabili sono stati venduti su Catawiki a soli 14 giorni di distanza, con un aumento del prezzo da 125 euro prima della conquista del titolo mondiale a 467 euro dopo la vittoria. Si tratta di un incremento di oltre il 270%, che dimostra come i grandi successi sportivi possano tradursi in una crescita della domanda e del valore dei memorabilia legati agli atleti che scrivono la storia.

"L'aspetto più affascinante dei memorabilia sportivi è la rapidità con cui una grande vittoria può cambiare la percezione di un oggetto agli occhi dei collezionisti", commenta Marc Jans, esperto di memorabilia sportivi di Catawiki. "Prima di un successo importante, gli oggetti degli esordi rappresentano il potenziale di un atleta. Dopo la conquista del primo grande titolo, quegli stessi oggetti diventano parte della storia dello sport. Lo abbiamo visto con Max Verstappen e ora con Antonelli. Sebbene nessuno possa prevederne il valore futuro, collezionare oggetti legati ai talenti emergenti offre l'opportunità di possedere un pezzo della loro storia, prima ancora di sapere fin dove potranno arrivare".

Per celebrare lo storico primo titolo mondiale di Antonelli, Catawiki ha lanciato un'asta dedicata che riunisce 40 oggetti da collezione legati alla sua straordinaria ascesa in Formula 1. In programma dal 2 al 10 novembre 2026, l'asta offre ai collezionisti l'opportunità di scoprire oggetti che raccontano sia le stagioni della sua affermazione sia quella che lo ha portato alla conquista del titolo mondiale. Tre i pezzi d'eccezione che meritano un posto sul podio.

1) Visiera originale Bell da Formula 1 (stagione 2026): una visiera originale Bell della stagione 2026 di Formula 1, legata alla stagione che ha portato Kimi Antonelli alla conquista del titolo mondiale. Dotata di ologramma FIA che ne attesta l'autenticità, presenta la firma del pilota italiano realizzata con un pennarello argentato. Il valore stimato raggiunge i 1.700 euro.

2) Scarpe da corsa Puma Speedcat Pro in edizione limitata numerata: un paio di scarpe da corsa in edizione estremamente limitata, sviluppate per rispondere alle specifiche tecniche dei piloti Mercedes, che uniscono la tradizione del motorsport al fascino del collezionismo. Le scarpe riportano due firme di Kimi Antonelli, che rendono questo esemplare ancora più strettamente legato alla carriera in Formula 1 del giovane pilota italiano. Il valore stimato raggiunge i 1.700 euro.

3) Casco Andrea Kimi Antonelli in scala 1:2 autografato: un pezzo da esposizione della stagione 2026, firmato dal pilota italiano con un pennarello bianco indelebile sulla visiera. Secondo quanto riportato, il casco sarebbe stato donato a un ospite di rilievo del team Mercedes e non sarebbe mai stato commercializzato. Il valore stimato raggiunge i 900 euro. La selezione comprende inoltre caschi in scala, fotografie, guanti da gara, pass per il paddock e memorabilia legati a Gran Premi iconici come Monza, Monaco, Giappone e Cina, offrendo ai collezionisti diverse opportunità per celebrare le tappe più significative della rapida ascesa di Antonelli. L'asta 'Kimi Antonelli World Champion 2026' si terrà su Catawiki fino a domani. (di Sabrina Rosci)