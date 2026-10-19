Ex Primavera del Cagliari salva un runner, premiato a Sanluri - Notizie

Ex portiere della Primavera del Cagliari. Poi una lunga carriera in Sardegna. E, dopo aver appeso i guanti al chiodo, è diventato allenatore. Ma Roberto Mennella, classe 1974, il suo più grande salvataggio non l'ha fatto tra i pali, ma lo scorso 2 settembre quando, sulla pista del Compu Nou di Sanluri, è intervenuto per soccorrere un runner colto da arresto cardiaco.Sabato pomeriggio, prima della partita casalinga di campionato, il Comune, il suo club e il gestore degli impianti sportivi hanno premiato il mister dell'Asd Seddori per il suo gesto, pronto e decisivo. Mennella quel giorno era impegnato con la squadra che allena nella preparazione atletica quando, attirato dalle urla, ha notato poco distante un uomo riverso a terra. Senza esitare, è accorso e ha iniziato le manovre di massaggio cardiaco, mentre lo staff del Seddori chiamava il 118 e si attivava per recuperare il defibrillatore che l'allenatore a utilizzato prima dell'arrivo dell'ambulanza.Il sindaco Alberto Urpi nel premiarlo ha sottolineato il valore dell'altruismo e della tempestività dell'intervento: "Esprimiamo profonda gratitudine a Roberto Mennella che ha mostrato un esempio di coraggio e senso civico. Questo episodio ci ricorda quanto possano essere determinanti la prontezza di chi si trova sul posto e la presenza di strumenti salvavita. Da dieci anni il Comune porta avanti un progetto per dotare di defibrillatori nei punti strategici del territorio, perché intervenire tempestivamente può fare la differenza».Durante la premiazione, Mennella ha raccontato quei momenti, sottolineando come la decisione di intervenire sia stata immediata e come il soccorso sia stato il risultato di un lavoro di squadra. "In quel momento non ho pensato a nulla, ho iniziato subito le manovre», ha raccontato Mennella, sottolineando come si sia trattato di un vero lavoro di squadra...

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