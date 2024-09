Evelina Perria compie 100 anni, grande festa a Morgongiori

Grande festa a Morgongiori per celebrare i 100 anni di Evelina Perria. Il piccolo comune sardo si è stretto intorno a lei, simbolo di longevità e forza, per festeggiare questo importante momento. Evelina, che è stata sposata con Michele Demontis, conosciuto da tutti come Mario, è madre di 8 figli. Col passare degli anni, la sua famiglia si è allargata sempre di più, arrivando a contare ben 16 nipoti e 7 pronipoti, che rappresentano un’eredità affettiva e umana di grande valore. Mercoledì scorso, nei locali della ex Scuola Elementare del paese, è stata organizzata una grande festa. L’evento ha visto la partecipazione di molti membri della comunità, che non hanno voluto mancare a questo appuntamento speciale. La serata è stata animata da un clima di gioia e condivisione, culminando con la consegna di una targa celebrativa da parte del sindaco Paolo Pistis, in segno di riconoscimento per la lunga vita e l’importante contributo di Evelina alla comunità di Morgongiori. La targa, consegnata a nome di tutta la comunità, è

