Tempio Pausania

La polizia gli ha fatto visita a casa per accompagnarlo in una struttura per l’esecuzione delle misure di sicurezza, ma lui non c’era, nonostante si trovasse ai domiciliari.

Dopo poco gli agenti del Commissariato di Tempio Pausania sono riusciti a trovare l’uomo, un quarantenne, e lo hanno arrestato in flagranza di reato per evasione dagli arresti domiciliari.

Dai primi accertamenti la polizia aveva accertato che lo stesso era uscito di casa poco prima e che probabilmente era armato di balestra.

Quando poi l’uomo è stato rintracciato non aveva con sé alcuna arma, ma nelle vicinanze è stata trovata una freccia di balestra conficcata nella portiera di un’auto in sosta. La freccia è stata quindi sequestrata per ulteriori accertamenti.

Martedì, 27 febbraio 2024

