Europei pallavolo, oggi Italia-Svezia - Diretta
(Adnkronos) - Esordio dell'Italvolley agli Europei. Oggi, giovedì 10 settembre, gli azzurri del ct Ferdinando De Giorgi affrontano la Svezia a Napoli in piazza del Plebiscito alle ore 21.05. A sostenere gli azzurri un tifoso speciale il Capo dello Stato Sergio Mattarella. Gli azzurri sono nella Pool A insieme agli scandinavi che affrontano oggi e a Repubblica Ceca, Slovenia, Grecia e Slovacchia.
Il prossimo impegno degli azzurri è previsto per sabato 12 settembre alle 21.05 contro la Grecia.
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