(Adnkronos) - Sesto match per l'Italia agli Europei di pallavolo maschili e sesta vittoria consecutiva. La nazionale azzurra, guidata dal commissario tecnico Ferdinando De Giorgi, supera nettamente la Danimarca a Torino negli ottavi di finale della rassegna continentale per 3-0 (25-22, 25-16, 25-11) e ora attendono la Finlandia, mercoledì a Torino, per cercare un posto in semifinale.

La squadra di De Giorgi controlla sempre la gara, avendo solo un passaggio più complesso sul finire del primo set con il rientro dei danesi, ma la regia di Giannelli, i muri di Pardo Mati e l'esplosività di Lavia e Romanò hanno la meglio sulla Danimarca.