Europei di pallavolo, oggi la semifinale: Italia-Polonia - Diretta
(Adnkronos) - L'Italia torna in campo agli Europei di pallavolo 2026. Oggi, sabato 5 settembre, la Nazionale femminile allenata da Julio Velasco affronta la Polonia - in diretta tv e streaming, anche in chiaro - nella semifinale della rassegna continentale a Istanbul, dopo aver superato la Svezia ai quarti.
In caso di vittoria l'Italia se la vedrà con la Turchia, che ha battuto la Serbia 3-0.
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