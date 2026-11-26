(Adnkronos) - La Juventus chiude il primo tempo in vantaggio per 2-1 sull'Omonia Nicosia, in un match valido per la quinta giornata di Europa League, che si sta disputando all'Allianz Stadium di Torino, oggi, giovedì 26 novembre. Al vantaggio dei ciprioti con Satka al 15', replicano Cambiaso al 37' ed Ekhator al 43'.

La squadra di Luciani Spalletti ha sin qui raccolto tre vittorie e un pareggio nelle prime 4 giornate che le valgono un quarto posto in classifica con 10 punti. I ciprioti si trovano invece in diciottesima posizione a quota 6, con due vittorie e due sconfitte.

Tra due settimane la Juventus sarà impegnata in trasferta contro gli israeliani del Beer Sheva, mentre l'Omonia ospiterà gli scozzesi del Celtic Glasgow.