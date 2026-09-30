Euro 2032: anche Cagliari nel dossier inviato dalla Federazione all'Uefa - Notizie
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Autoimpiego, aperte le iscrizioni ai corsi gratuiti Iannas da 100 ore riservati agli under 35
L'agenzia formativa Iannas ha aperto le iscrizioni al corso "Progetto per l'Autoimpiego", in attuazione dell'Avviso pubblicato dal
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Consulente Commerciale Verisure ad Olbia
Verisure, leader nella sicurezza monitorata in Italia e in Europa, offre un'opportunità unica per costruire una carriera
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CAM PANI SERVICE assume Meccanico qualificato/specializzato a Marrubiu (OR)
Offerta di Lavoro: Meccanico Specializzato – CAM PANI SERVICE S.R.L. (Marrubiu – OR)
CAM PANI SERVICE S.R.L., azienda operante nel
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Avviso di Selezione: 30 Operatori di Esercizio - Autisti trasporto pubblico A.S.P.O. S.p.A.
A.S.P.O. S.p.A. – Azienda Servizi Pubblici Olbia indice una selezione pubblica per titoli, esperienze professionali ed esami per la
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Tirocinio per Aiuto commesso/a presso la Centrale Pane - Iglesias
Offerta di Tirocinio: Aiuto Commesso/a – La Centrale Pane S.r.l. (Iglesias – SU)
La Centrale Pane S.r.l., con sede a Iglesias, in
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Cocco Giardini assume Operaio Giardiniere - contratto full-time
Offerta di Lavoro: Operaio Giardiniere – Cocco Giardini (Villasor – CA)
Cocco Giardini, azienda specializzata nella realizzazione e
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Addetto/a Vendita al Banco materiale ferramenta, elettrico, idraulico o termoidraulico
Etjca Group S.p.A., Agenzia per il Lavoro, per azienda cliente operante nella vendita di materiale da ferramenta, elettrico,
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Addetti/e Call Center per Assistenza Telefonica Inbound a Cagliari
Etjca Group S.p.A., Filiale di Cagliari, per un prestigioso contact center di Cagliari, ricerca un/a Addetto/a Call Center per Assistenza
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Eurospin assume nuovi Addetti/e Vendita per il punto vendita di Quartu Sant'Elena (CA)
Offerta di Lavoro: Addetti/e Vendita – Eurospin Quartu Sant'Elena (CA)
Eurospin, azienda italiana leader nella Grande Distribuzione
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Eurospin assume nuovo personale per il punto vendita di Selargius
Offerta di Lavoro: Addetti/e Vendita – Eurospin Selargius (CA)
Eurospin, azienda italiana leader nella Grande Distribuzione
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Oristano, furti nelle chiese: denunciato un uomo. Rubava le offerte dei fedeli con un metro e nastro biadesivo: denunciato
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Selargius, scoperta discarica abusiva di rifiuti speciali in un terreno e furto di corrente elettrica
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Bonorva, fermato di notte con hashish, cocaina e un coltello: 21enne denunciato
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Monserrato, rubate tre sfere di Murano dal grappolo d'uva in rotatoria: due denunciati
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Incidente sulla 554 a Quartucciu: scontro tra auto e furgone - Il mezzo finisce contro il guard rail e travolge alcune auto parcheggiate
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Quartucciu, scontro tra auto e furgone sulla 554: un ferito. Il mezzo finisce contro il guard
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La Sardegna piange un altro morto sulle strade: scontro tra camion e furgone - morto uomo di 61 anni.
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