(Adnkronos) - Passa da arancione a rosso il codice di allerta per l'aviazione sull'Etna. Emerge dall'ultimo Vona (Volcano observatory notice for aviation) emesso stamani dall'Osservatorio etneo dell'Ingv. La decisione a causa di un'emissione di cenere vulcanica in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica, che si sposta verso sud-est, è di 4 chilometri sul livello del mare. Il fenomeno viene osservato tramite telecamere di sorveglianza visiva e termica.

Il settore B1 dello spazio aereo dell'Etna è stato chiuso con effetto immediato. Gli arrivi all'aeroporto Fontanarossa di Catania sono stati limitati a un massimo di 10 all'ora a fronte di una media di 12 a pieno regime. Le limitazioni dovrebbero restare in vigore sino alle 21 di oggi. Dalla Sac, la società di gestione dello scalo, fanno sapere che "non si registrano particolari criticità o disagi".