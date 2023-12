Espulso sette anni fa, viene sorpreso dalla polizia e finisce al centro per i rimpatri

Olbia

I controlli della polizia In gallura

Dal 2016 era destinatario di un provvedimento di espulsione, ma si trovava a Olbia. Un uomo di 52 anni originario del Marocco, con precedenti legati al traffico internazionale di droga, è stato sorpreso in città dalla polizia. È stato trasportato quindi al centro di permanenza per i rimpatri di Macomer per essere successivamente espulso.

Nel corso della settimana gli agenti del Commissariato di Olbia hanno avviato controlli prevalentemente nei luoghi dove si sono verificati episodi che hanno destato allarme nell’opinione pubblica. In totale, sono stati controllati tre bar del centro: al loro interno sono state identificate 45 persone, 10 delle quali con precedenti, sette stranieri di cui sei extracomunitari, nonché tre minorenni.

Inoltre, gli agenti hanno trovato, abbandonati nel bagnasciuga del molo Brin, 34 proiettili calibro 308.

Infine, è stata data esecuzione a un ordine di carcerazione, disposto dall’ufficio di Sorveglianza di Sassari a carico un uomo di 39 anni, già ai domiciliari, per violazione delle prescrizioni impostegli. Dopo le formalità di rito è stato accompagnato al carcere di Bancali.

Venerdì, 29 dicembre 2023