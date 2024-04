Cronaca Il ferito è un uomo di 35 anni

I vigili del fuoco sul luogo dell'incidente, a Mogoro

Macomer

Ha perso il controllo del suo pick-up ed è uscito fuori strada. Un uomo di 35 anni di Bortigali è rimasto ferito in modo grave in un incidente stradale avvenuto sulla Statale 129.

Dopo essere stato estratto dalle lamiere dai vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato con l’elisoccorso all’ospedale di Nuoro, in codice rosso.

L’incidente è avvenuto questa mattina alle 10, all’altezza del chilometro 12.

Il trentacinquenne che viaggiava su un Fiat Fullback, per cause da accertare, ne ha perso il controllo ed è uscito fuori di strada. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

Giovedì, 11 aprile 2024

