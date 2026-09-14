(Adnkronos) - Un escursionista di 43 anni è morto, scivolando in un canale, sotto al Rifugio Coldai nel Bellunese. E' accaduto nella notte e a lanciare l'allarme sono stati i compagni preoccupati perché l'uomo, uscito a fare foto verso la mezzanotte, non era rientrato e il cellulare squillava senza risposta. A quel punto sono partite le ricerche ed è stato richiesto l’intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati il Soccorso alpino della Val di Zoldo, i vigili del fuoco e i carabinieri. I soccorritori hanno raggiunto la zona partendo da Malga Pioda e hanno proseguito a piedi verso il Rifugio Coldai.

Il corpo del 43enne della Repubblica Ceca è stato individuato a circa 2.000 metri di quota, un centinaio di metri sotto il rifugio. I soccorritori hanno utilizzato anche un cannocchiale per la visione notturna per individuare la posizione dell’escursionista. Una volta raggiunto il punto, non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio, l'uomo potrebbe essersi sporto dallo spiazzo nei pressi del bivacco per scattare una fotografia, perdendo l’equilibrio e precipitando nel canale sottostante.

I soccorritori sono rimasti sul posto durante la notte. Con le prime luci dell’alba è intervenuto l’elicottero Falco 2, che ha recuperato la salma e l’ha trasportata a Palafavera.

Il Rifugio Coldai si trova a 2.135 metri di quota, nel gruppo del Civetta, nel territorio di Val di Zoldo.