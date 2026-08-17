(Adnkronos) - L'eruzione dell'Etna non si ferma e la cenere blocca ancora parzialmente l'aeroporto di Catania. Per questo la Sac, la società di gestione dello scalo, comunica che, "a causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti ai settori B1 e B2". Sono, pertanto, "limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora, fino alle 14 di oggi lunedì 17 agosto. Nessuna restrizione in partenza".

Intanto nei giorni scorsi è arrivata anche la nuova stretta per avvicinarsi al vulcano. Dal 13agosto infatti un'ordinanza impone di rimanere a 200 metri dal fronte lavico. Limitata, inoltre, la viabilità per accedere al Rifugio Citelli. Numerose persone nei giorni scorsi si sono avvicinate molto al fronte lavico, per farsi dei selfie.