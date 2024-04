Alà dei Sardi

Tra i reati contestati truffa ai danni dello Stato e interruzione di pubblico servizio

Nonostante le ripetute assenze, aveva dichiarato di aver prestato servizio in Guardia medica e intascato i compensi dell’Ares Sardegna. Ma da oltre un anno i carabinieri lo tenevano d’occhio, per verificare la sua effettiva presenza nei turni del presidio ad Alà dei Sardi. I controlli erano partiti in seguito alle segnalazioni di numerosi cittadini, che più volte già da settembre 2022 avevano lamentato l’assenza del medico. Dalle prime indagini sono subito emersi numerosi episodi di assenteismo, fin da luglio dello stesso anno.

Per queste irregolarità, il medico è stato sospeso: per 12 mesi non potrà esercitare la professione. E ovviamente dovrà comparire in Tribunale: i pesanti reati contestati sono truffa aggravata e continuata ai danni dello Stato, reiterata falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, omissione in atti d’ufficio e interruzione continuata di un servizio pubblico.

Vista la gravità dei fatti e la difficoltà nell’accertare l’effettiva assenza del medico dai turni, le indagini sono passate nelle mani del Nucleo operativo di Ozieri. Si è così scoperto che, nonostante fosse assente, il medico aveva comunque confermato alla Asl Gallura di