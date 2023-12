Era ai domiciliari in comunità ma la polizia lo trova in giro per strada: arrestato

Cagliari

Non era la prima violazione



Un giovane di 26 anni, agli arresti domiciliari presso una comunità terapeutica di Serramanna, è stato sorpreso dalla polizia in giro per Cagliari. Gli agenti lo hanno arrestato per evasione.

Durante un servizio di controllo, gli agenti della Squadra Volante hanno notato tre persone nei pressi di piazza Quirra che, alla loro vista, hanno provato ad allontanarsi.

I tre sono stati immediatamente raggiunti e dal successivo controllo è emerso che uno di loro era sottoposto alla misura della detenzione domiciliare, decisa dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

Il giovane, lo scorso mese, già in altre occasioni si era allontanato dalla comunità di recupero, violando le prescrizioni. Per questo è stato portato in Questura.

Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari.

Sabato, 2 dicembre 2023