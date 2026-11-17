(Adnkronos) - Jeffrey Epstein è stato ucciso, parola di un esperto forense che ha analizzato le foto dell'autopsia del miliardario, condannato per reati sessuali e morto, nell'agosto del 2019, suicida in carcere. Il professor Michael Freeman, intervistato da Bbc Newsnight, ha dichiarato che, dopo aver esaminato il fascicolo del medico legale di New York, non si tratterebbe di suicidio ma di omicidio, con Epstein che sarebbe deceduto per strangolamento, probabilmente da dietro..

Nel 2019 il medico legale che ha eseguito l'autopsia aveva concluso che le lesioni sul corpo di Epstein erano compatibili con il suicidio e, nel corso degli anni, non sono emerse prove che suggerissero il contrario, tantomeno sono state riportate dal miliardario ferite da difesa.

A supportare l'ipotesi del suicidio di Epstein, avvenuto in carcere mentre era in attesa del processo, era stata anche la dottoressa Barbara Sampson, medico legale all'eposa a capo dell'autopsia: "Confermo fermamente la nostra determinazione sulla causa e le modalità della morte del signor Epstein", aveva dichiarato.

Freeman non ha potuto vedere il corpo di Epstein, ma ha basato le sue conclusioni su documenti e fotografie presenti nel referto del medico legale che gli sono state fornite dal fratello del miliardario, Mark Epstein, che ha sempre sostenuto l'ipotesi dell'omicidio. L'esperto forense, che ci ha tenuto a precisare come la sua analisi sia indipendente, ha dichiarato alla Bbc di ritenere che vi siano segnali evidenti di un'aggressione subita da Epstein, tra cui una profonda emorragia alla spalla sinistra e lesioni compatibili con un presunto colpo al volto ricevuto poco prima della morte.

Lo strangolamento, secondo lui, sarebbe avvenuto tramite un laccio, lo stesso che sarebbe stato poi utilizzato per appendere il corpo al letto a castello della cella. Freeman ha dichiarato inoltre che sembravano esserci segni di unghie sopra il segno della legatura sul collo di Epstein, che "sarebbero compatibilic on uno strangolamento, in particolare da dietro. E con il tentativo della vittima di rimuovere la legatura dal collo. Le ferite e le modalità del ritrovamento del corpo non coincidono. Rimane quindi una sola spiegazione, ovvero che la morte sia stata causata da un omicidio", ha concluso alla Bbc.