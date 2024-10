Enrico Demuro muore a 36 anni, vittima di un incidente

Olbia è in lutto per la tragica scomparsa di Enrico Demuro, 36 anni, rimasto vittima di un incidente stradale nel pomeriggio di ieri. Molto conosciuto nella sua comunità, Enrico viveva nella zona di Pedres, dove si dedicava con passione alla cura di un uliveto e alla produzione di olio d’oliva di alta qualità. Descritto come una persona buona e benvoluta da tutti coloro che lo conoscevano, Enrico era anche un grande amante della musica e dei viaggi. Durante i suoi anni di liceo, aveva mostrato un forte interesse per la politica, schierandosi sempre dalla parte degli ultimi e dei più vulnerabili. In passato, aveva lavorato presso la Sardares, l’azienda di commercio al dettaglio fondata dalla sua famiglia quasi 60 anni fa. Enrico era il figlio di Ignazio Demuro e di Argia Canu, dirigente della Provincia in pensione. Ieri pomeriggio, intorno alle 15:30, nei pressi dello svincolo per l’ospedale Giovanni Paolo II, sulla strada panoramica, un’auto e uno scooter si sono scontrati violentemente. Sul luogo sono subito intervenuti i vigili

