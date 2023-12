Energia verde dalla barbabietola? Per partire bisogna mettere in produzione 300 ettari

Per alimentare una centrale si stima che sarebbe necessario mettere in produzione almeno una superficie di 300 ettari di barbabietola. “La componente della barbabietola rappresenta il 40% della base di produzione del biometano” ha aggiunto Federico Meloni, il restante 60% va raggiunto con scarti di lavorazione, che possono arrivare dal settore agricolo, zootecnico e ittico. I tecnici poi potranno modificare la quantità e la tipologia degli scarti, in base alla qualità del metano che si vuole ottenere”.

Le aziende che entreranno a far parte di Kilometro Bianco, ha aggiunto l’ingegner Meloni, daranno vita a una piattaforma che sarà un catalizzatore per imprese innovative, enti di ricerca e università. Per perseguire i propri obiettivi, in prospettiva Kilometro Bianco dovrebbe offrire servizi in molteplici ambiti, sia direttamente sia coinvolgendo partner esterni. I primi punti sarebbero l’assistenza alle aziende di settore per le ripresa della coltivazione della barbabietola per il settore dell’energia e in prospettiva la costruzione di un piccolo zuccherificio per la Sardegna.

“È un progetto certamente interessante”, ha commentato Tonino Sanna, presidente provinciale di Confagricoltura. “Siamo d’accordo sull’avvio di sperimentazioni, perché ogni zona ha le sue peculiarità, è necessario trovare il tipo di semenza e il terreno più adatti. C’è sempre stata una cultura nella produzione della barbabietola, ma dopo 20 anni anche le tecniche di coltivazione e le attrezzature sono cambiate. Però diciamo che il progetto ha creato un certo interesse. È una iniziativa che si può provare a strutturare. Nell’Oristanese l’acqua non manca, e con la Pac occorre cercare alternative alla monocoltura del grano ”.