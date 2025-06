(Adnkronos) - "La povertà energetica, sebbene spesso resti ai margini del dibattito pubblico, è centrale nella vita di milioni di italiani. Non si tratta soltanto di una condizione di disagio economico, ma di una forma di disuguaglianza che incide direttamente sulla dignità delle persone, sulla salute, sulla possibilità di vivere, lavorare e studiare in condizioni adeguate". Lo ha detto il sottosegretario all'Economia, Sandra Savino, intervenendo alla settima Plenaria del Banco dell'energia, in corso a Roma.

Si tratta, ha continuato, di un "fenomeno trasversale" tra nord e sud "esteso e purtroppo in crescita. Come governo siamo chiamati a un duplice compito: da un lato garantire l'equilibrio e la sostenibilità dei conti pubblici, dall'altro agire affinché la transizione energetica non lasci indietro nessuno. La sostenibilità - ha detto ancora Savino - non può essere privilegio di pochi, ma deve diventare un diritto per tutti".