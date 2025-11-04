Endocrinologia, oltre 1.000 specialisti al congresso nazionale Ame

(Adnkronos) - Corsi pratici su ecografia tiroidea, andrologia, intelligenza artificiale e telemedicina, oltre ai minicorsi su obesità, osteoporosi e diabete. Sono i temi al centro del XXIV Congresso nazionale Ame - Associazione medici endocrinologi, in calendario a Roma dal 6 al 9 novembre. Tra i relatori internazionali sono attesi Kevan Herold, dell'università americana di Yale, e Annunziata Lapolla, che affronteranno le nuove frontiere dell'immunoterapia e della gravidanza nelle pazienti diabetiche. "Oltre 1.000 endocrinologi iscritti al congresso nazionale rappresentano un successo che conferma la centralità dell'evento per medici, ricercatori e operatori sanitari - afferma Andrea Frasoldati, presidente Ame - A 25 anni dalla fondazione, Ame conferma la propria missione di promuovere la formazione continua e il confronto tra specialisti dell’endocrinologia italiana".

Al congresso Ame uno spazio è dedicato anche all'intelligenza artificiale destinata a diventare uno strumento di supporto fondamentale per l'endocrinologo - prospetta la società scientifica - ma anche al tema degli interferenti endocrini (Ie), sostanze chimiche capaci di alterare l'equilibrio ormonale. "Gli Ie colpiscono soprattutto i soggetti più vulnerabili, come feti e adolescenti - chiarisce Agostino Paoletta, segretario nazionale Ame - e si trovano in pesticidi, plastiche, cosmetici e inquinanti ambientali persistenti".

Le malattie tiroidee colpiscono oltre 2 milioni di italiani, con netta prevalenza femminile, ricorda l'Ame. Nel 2024 sono stati diagnosticati oltre 11mila nuovi casi di tumore tiroideo, con prognosi generalmente favorevole, ma necessità di follow-up costante. "La gestione del tumore tiroideo - spiega Rinaldo Guglielmi, coordinatore della Commissione tiroide Ame - è oggi guidata dalle nuove linee guida dell'Ata - American Thyroid Association, che privilegiano strategie conservative e attenzione alla qualità di vita dei pazienti". Aggiunge Enrico Papini, coordinatore del Comitato scientifico Ame: "Le linee Guida 2025 della European Thyroid Association chiariscono inoltre la gestione dell'ipotiroidismo primario, un problema apparentemente semplice ma di grande impatto sulla qualità della vita". Per quanto riguarda sovrappeso e obesità, l'Italia è al quarto posto in Europa per prevalenza nell'età infantile. La recente legge Pella riconosce l'obesità come malattia cronica e la inserisce nei Livelli essenziali di assistenza. "In Italia l'obesità resta un'emergenza silenziosa che coinvolge oltre 6 milioni di persone - sottolinea Marco Chianelli, coordinatore della Commissione obesità Ame - Servono misure efficaci di prevenzione e trattamento". Le nuove terapie, come semaglutide e tirzepatide - concludono gli esperti - consentono una riduzione media del peso del 20% e migliorano le complicanze metaboliche.