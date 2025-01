Serena Enardu commuove Pago con un messaggio d’amore: presto le nozze

Serena Enardu ha regalato un momento di grande emozione durante la puntata de La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo. Con un videomessaggio a sorpresa, l’ex concorrente di Uomini e Donne ha dichiarato tutto il suo amore per Pago, il cantante protagonista del talent show Rai Ora o mai più. Nonostante anni di alti e bassi, la coppia sembra più unita che mai e ha annunciato di essere pronta a sposarsi. Ecco tutti i dettagli.

Serena Enardu, un messaggio d’amore che ha commosso Pago

Ospite nel salotto di Caterina Balivo, Pago è stato colto di sorpresa da un videomessaggio della sua compagna, Serena Enardu. “Ciao amore mio”, ha esordito Serena, “sono io la tua sorpresa, spero gradita. Volevo approfittare di questo momento per dirti quanto tu sia importante per me e quanto sia prezioso il rapporto che abbiamo costruito con fatica e tanto amore”.

La donna ha poi proseguito: “Sono 13 anni che ci conosciamo e stiamo insieme. Abbiamo attraversato momenti difficili, ma ogni volta ci siamo rimboccati le maniche e abbiamo ricominciato. Dai nostri errori è nato un legame più sincero, onesto e complice. Adoro quello che siamo oggi e ti amo alla follia. Voglio invecchiare con te e non riesco a immaginare una vita senza di te al mio fianco. Sono orgogliosa dell’uomo che sei diventato”.

Pago, visibilmente emozionato, ha commentato: “Abbiamo superato tante prove. L’amore è come una montagna russa: a volte ci si allontana, ma non bisogna mai lasciar andare ciò che ti rende felice. Lei mi ha sempre fatto stare bene”.

Matrimonio in arrivo per Pago e Serena Enardu

Durante la trasmissione, Pago ha confermato di aver fatto la proposta di matrimonio a Serena. “Mi sono inginocchiato davanti ai suoi genitori a Natale e le ho chiesto di sposarmi”, ha rivelato il cantante. “Penso sia arrivato il momento giusto”.

La data delle nozze non è ancora stata decisa, ma la coppia ha promesso di tenere aggiornati i fan. “Appena avremo scelto il giorno, ti chiamerò subito”, ha detto Pago rivolto a Caterina Balivo. I sostenitori della coppia non vedono l’ora di festeggiare questo nuovo capitolo della loro storia d’amore.

