Emozionante debutto per il tenore nuorese Piero Pretti al Lirico Cagliari - Notizie

La luce dell'elegante e intensa voce di Piero Pretti illumina un contemporaneo Rigoletto. Il tenore nuorese ha incarnato il ruolo del frivolo ed egoista Duca di Mantova nel melodramma verdiano che ieri sera, al teatro Lirico di Cagliari, ha chiuso tra scroscianti e lunghi applausi la stagione d'opera. Il cantante sardo, per la prima volta sul palcoscenico cagliaritano come solista, si è fatto apprezzare per la sua bella vocalità caratterizzata da una cifra poetica e intensa e una grande personalità scenica. Un debutto accolto calorosamente dal pubblico per l'artista che si è affermato sui palcoscenici più prestigiosi di tutto il mondo."Il Duca di Mantova è un personaggio cinico, ma Verdi gli ha riservato delle melodie estremamente affascinanti ed eleganti", ha detto alla vigilia della prima Piero Pretti, protagonista di una brillante prova "in un ruolo che richiede capacità di belcanto e passione", ha aggiunto. Quella passione che traspare nel duetto con l'ingenua Gilda, una suadente Giuliana Gianfaldoni, nell'aria del secondo atto, Ella mi fu rapita...Parmi veder le lagrime, nelle famosissime bella figlia dell'amore e nella ancora più celebre canzone La donna è mobile.Il complesso ruolo del protagonista, il giullare deforme di corte, figura centrale assoluta nel capolavoro di Verdi, è stato affidato al baritono mongolo Ariunbaatar Ganbaatar dalla voce possente e con indosso abiti femminili. Sparafucile è stato ben reso da Federico D. E. Sacchi. A completare il buon cast Eleonora Filipponi (Maddalena), Giovanna Lanza (Giovanna) e Min Kim (Monterone).Firma questo nuovo allestimento Alessandro Talevi, regista sudafricano di origini italo-inglesi. Al suo debutto nel capoluogo sardo il regista ha optato per una cifra estetica contemporanea per creare un'atmosfera cupa sottolineata dalle luci di Giuseppe Di Iorio, le scene e costumi di Anna Bonomelli che disegnano uno...

Leggi tutto su Ansa Sardegna