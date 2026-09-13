(Adnkronos) - Una bandiera dell’Europa sul feretro di Emma Bonino in Campidoglio dove, nella Sala delle Protomoteca, è stata allestita la camera ardente della storica leader radicale per le giornate di oggi e domani. Ad accogliere il feretro il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, il fratello di Bonino Giovanni e la sorella Domenica, i leader di +Europa Riccardo Magi e Benedetto Della Vedova. In piazza già una lunga di persone per l’ultimo saluto a Bonino.