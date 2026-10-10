(Adnkronos) - "Non era nostra intenzione offendere". Elisa Isoardi rompe il silenzio a 24 ore dalla bufera social che l'ha travolta per la pubblicazione di una foto dove sullo sfondo campeggiava un toto-morti con 22 nomi celebri appeso su un muro della redazione di 'Bar Centrale'.

"Cari tutti, dopo una notte insonne e dopo molte lacrime versate - afferma - trovo finalmente la forza di parlare. E lo faccio per dire che sono davvero dispiaciuta per questo incidente che ha involontariamente mancato di rispetto ad amici e personalità della cultura italiana. Purtroppo sono cose che possono accadere nella fretta comunicativa dei social", scrive la conduttrice.

"Sicuramente - aggiunge - non era nostra intenzione offendere. Quell'elenco non è stato stilato da me, ma ugualmente me ne assumo interamente la responsabilità. Perché è giusto così. Quindi ora andiamo avanti. Ci vediamo tra poco alle 14 come sempre, a 'Bar Centrale' su Rai1", conclude dando appuntamento alla diretta del suo programma.

Poi, durante la trasmissione, la conduttrice non torna sull'argomento, fatta eccezione per una battuta allusiva in apertura. Rispondendo a Gigi﻿ Marzullo che le diceva come apparisse in forma sottolineando "avrai passato una grandissima settimana", la conduttrice replica ironica: "Non ti dico come ho dormito bene stanotte...". Poi aggiunge: "Lasciamo perdere", andando avanti con il programma.