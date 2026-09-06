(Adnkronos) - L'Afd stravince le elezioni nel Land della Sassonia-Anhalt in Germania, oggi 6 settembre, ottenendo il 44,4% dei voti secondo exit poll e proiezioni delle emittenti Ard e Zdf. Il partito guidato dal candidato Ulrich Siegmund va oltre i numeri ipotizzati dai sondaggi, cresce di circa 24 punti rispetto alle elezioni del 2021 e travolge la Cdu, guidata da Sven Schulze, che non va oltre il 18,4% e vede i propri consensi dimezzati.

La sinistra di Die Linke ottiene il 9,3%, poco sopra rispetto ai Verdi (8,7%). Si profila un risultato a cifra singola per la Spd: i socialdemocratici si attestano all'8,4%. Al 5% la formazione populista delll'Alleanza Sahra Wagenknecht (Bsw), ai limiti della soglia di sbarramento. Non raggiungerebbero il limite i liberali della Fdp, non oltre il 2%.

"Abbiamo fatto la storia in questo Stato", commenta Siegmund, già in contatto con le forze politiche "disposte a unirsi a lui in un netto cambiamento politico", che attualmente "non individua". "Con me non vedrete mai alcun compromesso sui nostri valori in nome del potere", ribadisce leader politico, che prima delle elezioni aveva dichiarato che l'AfD avrebbe governato solo con la maggioranza assoluta. "E' un risultato storico ed è un mandato molto chiaro per formare un governo", dice Alice Weidel, co-leader del partito di estrema destra, all'emittente pubblica Zdf. "Il partito più forte ha sempre il mandato di formare un governo. Abbiamo sempre la mano tesa affinché possiamo contribuire a garantire buone politiche per una Germania migliore e, soprattutto, per una migliore Sassonia-Anhalt", conclude Weidel.

Nonostante la netta vittoria alle urne, non è ancora chiaro se l'Afd abbia ottenuto abbastanza voti per centrare l'obiettivo nel parlamento statale del Land orientale: la maggioranza assoluta gli permetterebbe di aggirare il "cordone sanitario" mantenuto dai partiti tradizionali intorno a quelli di estrema destra. Se vi riuscisse, Afd diventerebbe il primo partito di estrema destra a governare uno stato tedesco dal secondo dopoguerra. Tuttavia, le prime proiezioni di Ard e Zdf mostrano che l'AfD da sola si fermerebbe a 39 seggi, al di sotto dei 42 necessari per una maggioranza assoluta.

Resta da capire però quale sarebbe la linea dei populisti della Bsw, che prima del voto aveva aperto a una potenziale collaborazione. Ora la candidata di punta Claudia Wittig dice ad Ard che il suo partito vuole "prendere decisioni basate sui contenuti" e realizzare progetti che siano positivi per il Paese "anche con l’Afd o con altri partiti". Interpellata sulla possibilità di votare per Siegmund come Ministro-Presidente, la Bsw non si esprime in modo definitivo: il partito auspica un "Ministro-Presidente non di parte" e attenderà ora gli sviluppi dei prossimi giorni e settimane. Intanto, però, Siegmund a Bild sembra bocciare l'ipotesi di un'alleanza: la Bsw viene considerata inaffidabile e "parte del problema, non della soluzione". "Non vogliamo piegarci a nessun ordine per ottenere il potere", dice il candidato Afd. "Non ci saranno formazioni che prevedano un governo di minoranza o qualcosa del genere".