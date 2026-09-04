(Adnkronos) - Fare scorta di cibo e di acqua, per poter sopravvivere alcuni giorni senza elettricità, né acqua corrente. E' l'appello che la ministra dell'Ambiente del governo britannico, Angela Eagle, ha rivolto tramite un'intervista al Guardian, avvertendo i cittadini a prepararsi a condizioni meteorologiche estreme.

El Niño è infatti destinato a diventare "molto intenso" nei prossimi mesi, come ha messo in guardia l'Organizzazione meteorologica mondiale, agenzia climatica delle Nazioni Unite. Secondo le previsioni, ci si aspetta il più grande El Niño degli ultimi mille anni, che porterà incendi e alluvioni in diverse parti del mondo. "Stiamo per affrontare probabilmente il più grande El Niño mai visto e questo porterà a estati più secche, inverni più piovosi e tempeste più estreme in questo Paese'', ha dichiarato Eagle. Inoltre, "causerà molti più danni in Asia a causa delle inondazioni, quindi, penso che dobbiamo prenderlo sul serio'', ha aggiunto. "Se avete una scorta di cibo che vi permetta di sopravvivere per un po' prima che i servizi di emergenza possano raggiungervi, sarete in una situazione decisamente migliore rispetto a chi non ne ha. Quindi, occorre prepararsi per essere un po' più resilienti", ha sottolineato.

Intanto la Bbc riporta che il National Audit Office (Nao), l'organismo indipendente del Regno Unito, incaricato di controllare la spesa pubblica, avverte che la catena di approvvigionamento alimentare britannica è a rischio a causa della crescente minaccia di attacchi informatici e della crisi climatica. Il governo si affida eccessivamente al settore privato per far fronte alle interruzioni dell'approvvigionamento alimentare, ha sottolineato il Nao. Il governo dovrebbe presentare una strategia di preparazione alle emergenze nazionali entro la fine dell'anno.