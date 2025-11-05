"Siamo molto orgogliosi, come organizzazione della Dakar, di vedere tutte queste moto, è incredibile: tutta la storia della Dakar è qui. La Dakar festeggerà presto i suoi 50 anni, e in un certo senso è già un anniversario vedere tutte le moto che hanno fatto la storia. Qui trattiamo la meccanica -non parliamo degli uomini, ma dei mezzi- e per me è davvero commovente vedere tutte queste moto". Così David Castera, direttore della Dakar, all'inaugurazione della mostra 'Desert Queens', realizzata nell'ambito del'82esima edizione di Eicma, l'esposizione evento che a Rho Fiera mette in mostra il meglio e le novità del mondo delle due ruote.

"La presentazione della Dakar avrà luogo il 12 novembre, e in quell’occasione sveleremo tutto il percorso. Ma quello che posso dire oggi è che sarà una Dakar difficile, perché abbiamo raggiunto un livello di difficoltà che vogliamo mantenere -aggiunge-. Vogliamo che sia una Dakar che lasci il segno. Finire la Dakar è un'impresa, e continuerà ad esserlo. Ci saranno anche delle sorprese: abbiamo organizzato delle prove marathon, i concorrenti dormiranno all’aperto, senza infrastrutture. Quindi si torna un po' alle origini, mantenendo sempre lo spirito d’avventura. Scoprirete presto tutte le sorprese di questa Dakar, che sarà una lunga Dakar".