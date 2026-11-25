(Adnkronos) - Almeno 30 persone hanno perso la vita oggi nell'incendio divampato in un quartiere popolare di Giza, nell'area metropolitana del Cairo, in Egitto. A renderlo noto è stato il ministero della Salute egiziano, rivedendo al rialzo un bilancio iniziale di 21 vittime.

Stando a quanto riferisce la Cnn, un'autocisterna che trasportava prodotti petroliferi è esplosa per cause in via di accertamento in una strada molto trafficata e in orario di punta. Il rogo è divampato sopra il "Tunnel 10", nel distretto di Warraq a Imbaba, nei pressi della tangenziale del Cairo, ha precisato il Ministero. Si tratta probabilmente del più grave incidente mai capitato nella Capitale egiziana.

I filmati mostrano auto in fiamme, gente in fuga, grida di terrore. Il Ministro della Salute, Khaled Abdelghaffar, ha disposto lo stato di massima allerta negli ospedali vicini al luogo dell'incidente e si è recato personalmente sul posto, nonché presso le strutture sanitarie che hanno accolto i feriti, per monitorare le operazioni di soccorso.