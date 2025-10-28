Egitto, in fiamme nave da crociera. A bordo anche italiani: "Sono tutti in salvo"

(Adnkronos) - Nave da crociera in fiamme in Egitto: a bordo anche 80 italiani. E' accaduto a Luxor, dove sul Nilo ha preso fuoco la 'Empress'. La Farnesina e l’ambasciata italiana in Egitto, monitorano la situazione: tutti i connazionali sarebbero in buone condizioni.

Oggi "verso le 19 le guide a bordo della nave Empress hanno segnalato un incendio scoppiato nelle cucine di bordo, nei ponti più bassi. Lo staff della nave ha attivato immediatamente l'allarme e hanno cominciato a portare i passeggeri sul ponte più alto. Nel frattempo la nave è stata portata verso la riva, per permettere lo sbarco. Inoltre hanno usato le uscite di emergenza per segnalare alle altre imbarcazioni di tenersi lontane", fa sapere all'Adnkronos il tour operator Corsini Travels, una delle compagnie che sta assistendo i passeggeri a bordo della nave.

"I nostri clienti, un'ottantina di italiani, sono tutti in salvo. Hanno perso ovviamente i loro documenti, rimasti a bordo della Empress", spiega il tour operator, sottolineando poi come sia stata subito "avvisata l'ambasciata italiana, che ci ha chiesto una lista dei passeggeri per fornire loro dei nuovi documenti. Tutte le persone sono adesso a bordo di un'altra nave, per continuare il viaggio. Abbiamo fornito loro anche assistenza medica per un controllo, e stiamo dando loro tutto il supporto, anche morale, possibile. È stato un momento difficile che spero nessuno viva nuovamente. Domani quando sorgerà il sole torneremo sulla Empress per vedere cosa possiamo recuperare: abbigliamento, documenti, e tutto il possibile da restituire ai passeggeri".