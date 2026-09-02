Egitto, autobus si ribalta: 16 morti nel Sinai
(Adnkronos) - Il ministero della Salute egiziano ha riferito che 16 persone sono morte e altre 26 sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus sulla strada Dahab-Nuweiba, nel Sinai meridionale. Il ministero ha dichiarato che 20 ambulanze sono state inviate sul posto per evacuare i feriti e prestare i primi soccorsi.
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