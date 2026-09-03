Eftsure, piattaforma leader nella sicurezza dei pagamenti per la finanza aziendale di cui Sis ID è parte integrante da giugno 2025, annuncia l’acquisizione di Relish, leader statunitense nella convalida dei dati dei fornitori basata su Ia, nell'automazione dei flussi di lavoro e nell'elaborazione delle fatture. Player globale nella sicurezza dei dati di pagamento, presente in Europa, Australia e Stati Uniti, il gruppo unisce così due attività che fino ad ora venivano gestite separatamente dalle direzioni finanziarie: il controllo a monte dei dati dei fornitori e l'affidabilità a valle dei dati di pagamento, oltre alla convalida della fatturazione all'interno di un'unica piattaforma di sicurezza.

Questa operazione pone le fondamenta di una nuova categoria nella finanza aziendale, quella dell'integrità dei pagamenti: una 'torre di controllo dei pagamenti', un'infrastruttura strategica che offre un unico livello di fiducia su tutti i sistemi e i processi attraverso i quali il denaro entra ed esce dall'organizzazione. Ciò riflette anche un'evoluzione importante per le grandi organizzazioni: l'integrità dei pagamenti è stata tradizionalmente gestita attraverso controlli separati, sistema per sistema. Unendo la gestione dei dati e la verifica dei pagamenti in un unico livello, questo approccio diventa un'infrastruttura duratura al servizio della funzione finanziaria ovunque essa operi.

Insieme, Eftsure, Sis ID e Relish servono oltre 4.000 aziende clienti e impiegano più di 600 persone in Nord America, Europa e Asia-Pacifico. Nel corso dell'anno passato, il fatturato ricorrente annuale globale di Eftsure è cresciuto del 45%. La piattaforma combinata protegge oltre 288 miliardi di dollari americani di pagamenti all'anno, monitora attivamente 11 milioni di fornitori e copre 190 paesi e territori. E' in grado di verificare conti che rappresentano circa l'85% della popolazione bancarizzata mondiale.

Jon Soldan, direttore generale di Eftsure, ha dichiarato: "Unire i leader dell'integrità dei pagamenti in Asia-Pacifico, Europa e Nord America è una novità assoluta per il mercato: una piattaforma di sicurezza dei pagamenti autenticamente globale. Mentre la finanza diventa sempre più autonoma, flussi di lavoro più veloci non bastano più. Le aziende hanno bisogno di dati affidabili e di una verifica indipendente dietro ogni pagamento. Questa unione unisce questi controlli su scala globale".

Per Patrice Bouexel, ceo di Sis ID Emea e vice president of strategic operations di Eftsure, ha spiegato: "Questa acquisizione segna una pietra miliare strategica fondamentale per Sis id e per il Gruppo Eftsure. Attraverso Relish, rafforziamo la nostra presenza nel Nord America e potenziamo la nostra capacità di fornire verifiche dei conti bancari affidabili e in tempo reale in tutti i mercati in cui operano i nostri clienti. Dalla nostra fusione con Eftsure nel giugno 2025, la nostra ambizione è rimasta invariata: costruire il principale ecosistema mondiale per la sicurezza dei dati di terze parti. Questa operazione è un'ulteriore dimostrazione concreta di tale obiettivo".

"Relish - ha ricordato Ryan Walicki, direttore generale di Relish - è stata concepita per colmare le lacune nei dati e nei flussi di lavoro che espongono le aziende a rischi finanziari. L'unione con Eftsure associa questa intelligenza a una verifica indipendente dei pagamenti, offrendo ai team finanziari una maggiore fiducia, dall'integrazione dei fornitori alla gestione delle fatture, fino al momento in cui i fondi vengono trasferiti".