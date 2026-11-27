(Adnkronos) - Il livello di educazione finanziaria in Lombardia è superiore alla media italiana (57 vs. 56 punti), ma resta al di sotto della soglia di sufficienza (60). È uno dei dati che emerge dall’edizione 2026 dell’Edufin Index, l’Osservatorio sulla consapevolezza e i comportamenti finanziari e assicurativi degli italiani, progetto di Fondazione Alleanza in memoria di Mario Gasbarri con il contributo scientifico di Sda Bocconi, School of Management.

I risultati regionali della Lombardia sono stati presentati ieri, giovedì 26 novembre, a Milano, presso Base Milano, nell’ambito del 'Tour dell’Educazione Finanziaria' di Alleanza, che quest’anno si rinnova grazie alla partnership con Starting Finance, il più grande gruppo di educazione e informazione economico-finanziaria e professionale in Italia dedicato ai giovani, con una community di oltre 2,5 milioni di utenti. Il tour 2026, infatti, è dedicato a rafforzare la consapevolezza degli under 35 sui temi dell’educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale. Un percorso pensato per offrire informazioni chiare e strumenti utili, sostenendo le nuove generazioni nelle scelte che influenzano il loro futuro. Nel corso del 2026, Alleanza e la sua rete di 10mila consulenti sono impegnati in 18 eventi organizzati in tutto il Paese, con l’obiettivo di rispondere alle situazioni di fragilità finanziaria messe in luce dall’Edufin Index.

Il dato regionale dell’Edufin Index si accompagna a risultati superiori alla media nazionale in entrambe le sue componenti: l’Awareness Index, che misura la consapevolezza finanziaria e assicurativa, raggiunge 56 punti contro i 54 del dato italiano, mentre il Behavioural Index, relativo ai comportamenti nella gestione delle proprie finanze, si attesta a 59 punti contro i 58 nazionali. Considerando poi il gender gap, nell’Edufin Index la Lombardia presenta un divario leggermente più ampio rispetto a quello nazionale: cinque punti tra donne e uomini (55 vs. 60), contro i quattro punti del dato italiano (54 vs. 58). Sul piano generazionale, infine, i lombardi tra i 18 e i 34 anni risultano più preparati dei coetanei italiani (55 vs. 54), mentre gli over 65 lombardi superano la media nazionale della stessa fascia d’età (59 vs. 57).

L’analisi dell’Osservatorio si focalizza su due ulteriori dimensioni: la consapevolezza sulla crescente durata della vita, Longevity Index, e la preparazione sul sistema pensionistico, Pension Index. In entrambi i casi la Lombardia supera la media nazionale: il Longevity Index raggiunge 57 punti contro i 55 del dato italiano, mentre il Pension Index si attesta a 52 punti contro i 48 nazionali. Sul fronte del gender gap, nel Longevity Index la distanza è di due punti sia in Lombardia (donne 55 vs. uomini 57) sia in Italia (donne 54 vs. uomini 56). Il divario più ampio si registra nel Pension Index: undici punti tra donne e uomini in Lombardia (46 vs. 57), come a livello nazionale (43 vs. 54). Dal punto di vista generazionale, infine, i giovani lombardi (18-34 anni) risultano più preparati rispetto ai coetanei italiani sui temi che riguardano la consapevolezza dell’allungamento della vita (Longevity Index 55 vs. 53) e la conoscenza del sistema previdenziale (Pension Index 48 vs. 44). Gli over 65 lombardi risultano in linea con la media nazionale della stessa fascia d’età nel Longevity Index (56 punti) e nel Pension Index (49 punti).

“L’educazione finanziaria - commenta Claudia Ghinfanti di Alleanza Assicurazioni - deve saper intercettare le domande che nascono nelle diverse fasi della vita e aiutare a comprendere le conseguenze delle proprie scelte, cominciando a pianificare sin da giovani. I risultati regionali ci indicano anche dove concentrare gli sforzi: il divario tra donne e uomini nell'educazione finanziaria, leggermente più ampio rispetto a quello nazionale, richiama la necessità di dedicare maggiore attenzione alla preparazione finanziaria femminile. La tappa di Milano del Tour Edufin è un’occasione reale per aprire questo confronto con i giovani partendo dai loro dubbi e dalle loro aspettative e mettendo in relazione le esigenze di oggi con gli obiettivi di domani”.

In Lombardia, Alleanza Assicurazioni è presente con 63 agenzie e 1.229 consulenti. La compagnia è da anni impegnata in una missione che la vede in prima linea: promuovere l’educazione finanziaria e assicurativa degli italiani, un ruolo sociale di grande rilievo e perfettamente coerente con gli obiettivi dell’Agenda Onu 2030. In questo contesto, Alleanza promuove il 'Piano Nazionale di Educazione Finanziaria e Assicurativa', articolato in seminari gratuiti. In Lombardia sono stati realizzati 295 eventi, tra 'Protection Day'. 'Investment Day', 'Previdenza Day', 'Previdenza Day Pmi' e 'Protection & Investment Lounge', che hanno coinvolto complessivamente 3.011 partecipanti. Dopo Milano, il tour arriverà a Napoli, con le ultime due tappe previste per mercoledì 2 con il club tour e giovedì 3 dicembre con l’evento serale.