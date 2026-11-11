Economia sarda in lieve crescita, ma meno rispetto al Mezzogiorno - Notizie

L'economia della Sardegna continua a crescere. Ma in maniera moderata: nei primi sei mesi dell'anno più 0,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2025. È un dato, però, inferiore a quello nazionale (0,9 per cento) e del Mezzogiorno (1 per cento). Le tensioni in Medio Oriente hanno determinato un rialzo dei prezzi dei beni energetici. E a settembre l'inflazione ha raggiunto il 4,4 per cento con rincari che hanno riguardato abitazione, utenze e trasporti.Sono alcuni dei dati contenuti nell'aggiornamento congiunturale 2026 della Banca d'Italia sull'economia della Sardegna. Nell'industria sono emersi lievi segnali positivi. Le esportazioni sono tornate a crescere nel primo semestre, soprattutto per l'aumento delle vendite di prodotti petroliferi raffinati. Sono invece diminuite le vendite all'estero di prodotti alimentari, chimici e metalliferi. Nelle costruzioni l'attività ha continuato a beneficiare dell'espansione degli investimenti pubblici, ma la domanda privata resta debole.Servizi trainati dal turismo. Nei primi otto mesi le presenze sono aumentate del 4,6 per cento e i passeggeri negli aeroporti regionali dell'8,9 per cento, soprattutto grazie agli arrivi internazionali.La redditività delle imprese è prevista in diminuzione nel 2026: si è ridotta la quota di operatori intervistati che prevedono di chiudere l'esercizio in utile e circa il 70 per cento prefigura un calo dei margini di profitto. L'occupazione continua a crescere (dello 0,6 per cento, in linea con l'Italia), ma meno intensamente rispetto all'anno precedente.Nel primo semestre il reddito disponibile delle famiglie è cresciuto del 3 per cento in termini nominali e dello 0,7 per cento in termini reali. Consumi aumentati dello 0,7 per cento, una dinamica più contenuta rispetto alla media nazionale e a quella dell'anno precedente.I prestiti bancari al settore privato non finanziario sono cresciuti lievemente. I finanziamenti...

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