San Vero Milis

Nuovo appuntamento per la rassegna “Il maggio dei libri”

“Non è mai tardi per fare la pace: dalla poesia operaia all’eco-pacifismo”: è il tema sul quale parlerà lo scrittore Michele Licheri, in un incontro in programma venerdì prossimo, 31 maggio, al giardino del museo di San Vero Milis (inizio alle 18).

Ci sarà spazio per alcuni brani scelti tra le opere di Licheri, le letture saranno accompagnate dal sassofono del maestro Andrea Morelli.