Eccidio di Buggerru, sindacati 'Più sicurezza, dignità e salari giusti' - Notizie

"Dobbiamo far partire qui da Buggerru un'azione di responsabilità e fare in modo che le lavoratrici e i lavoratori riacquistino la dignità e i diritti che purtroppo a volte sono costretti a perdere". Lo ha detto la segretaria generale della Uil Sardegna, Fulvia Murru, nel corso della commemorazione per l'eccidio di Buggerru. "Ci sono dei luoghi in cui ci ricordiamo la storia - ha detto la segretaria - e ce ne sono altri in cui la storia la respiriamo. Buggerru è uno di quei luoghi. Qui si respira la fatica che nel 1904 i minatori, al buio, sporchi, sottoterra, hanno fatto per conquistare i diritti, quei diritti che oggi noi abbiamo nei contratti, nei protocolli che noi rivendichiamo e cerchiamo di portare avanti e migliorare".Murru ha ricordato il sacrificio di quei minatori "che non tornarono a casa e vennero uccisi perché chiedevano un'ora di riposo. Il sacrificio di quella gente portò alla nascita del movimento dei lavoratori italiani e al primo sciopero nazionale". La segretaria generale della Uil Sardegna ha ribadito che quel sacrificio oltre a essere commemorato ogni 4 settembre deve essere ricordato tutti i giorni. Poi gli interrogativi: Cosa è cambiato? Che cosa ci hanno insegnato quelle persone? "Noi crediamo che tanto ancora bisogna fare, perché purtroppo la sicurezza nei luoghi di lavoro in alcuni casi non è migliorata - ha sottolineato Murru - Non è migliorata nelle fabbriche, nell'industria e in tutte quelle situazioni dove si predilige portare avanti il profitto e non la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori. Noi lì dobbiamo fare in modo che non ci sia più nessun morto sul lavoro. Bisogna ridare dignità e sicurezza alle lavoratrici e ai lavoratori. È il nostro impegno".La segretaria ha posto l'accento anche sulla dignità salariale: "I...

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