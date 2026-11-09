(Adnkronos) - A 'È sempre mezzogiorno' è già Natale. Oggi, lunedì 9 novembre, Antonella Clerici ha inaugurato il nuovo studio del cooking show, trasformato per l'occasione in tema natalizio. "Buongiorno, mi chiamo Antonella e ho un problema che devo confessare", ha esordito la conduttrice subito dopo la sigla. "C'è chi non riesce a fare a meno del caffè, chi del telefonino. Ecco, io non riesco a fare a meno del Natale. Lo so, siamo solo al 9 novembre e me lo dicono tutti. Abbiamo ancora i dolcetti di Halloween in bocca e mia figlia mi dice: 'Ti prego mamma, quest'anno un po' di sobrietà'. Ma io non ce la faccio. È più forte di me".

Con la consueta ironia, Clerici ha poi chiamato in causa Mariah Carey: "Lei si è scongelata il primo novembre, perché io devo aspettare fino a dicembre?". E così ha annunciato quello che aspettava "da tutto l'anno". "Da oggi nello studio inizia ufficialmente il Natale", ha dichiarato, ringraziando chi ha curato la scenografia. A fare da cornice al programma, un grande albero addobbato e un caminetto, per un'atmosfera che anticipa le festività.