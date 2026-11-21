(Adnkronos) - E' morto a 89 anni Paolo Bulgari, celebre imprenditore, stilista e figura cardine della storia dell'alta gioielleria. Nipote dell'argentiere greco Sotirio Bulgari, fondatore del marchio di lusso Bulgari. Ne dà notizia la famiglia, che ricorda "la straordinaria figura di Paolo Bulgari, la sua profonda umanità e il talento di un imprenditore che ha amato l’Italia e ne è stato ambasciatore nel mondo. Se ne va il più grande gioielliere dei nostri tempi".

L'ultimo saluto si terrà nella Capitale. I funerali si svolgeranno nella giornata di lunedì 23 novembre, alle 11, nella Basilica di Santa Croce in Gerusalemme.

Terzo figlio di Giorgio e nipote del fondatore Sotirio, aveva guidato la maison di famiglia, contribuendo alla sua affermazione internazionale. Imprenditore e custode della tradizione orafa, nel 2019 aveva dato vita a una Fondazione, dedicata alla lotta alla povertà educativa nelle periferie di Roma. Nato l'8 ottobre 1937, Paolo era il terzo figlio di Giorgio Bulgari, uno dei due figli del fondatore che, insieme al fratello Costantino, avevano raccolto l'eredità imprenditoriale del padre, imprimendo alla maison una nuova direzione creativa e commerciale. Aveva due fratelli, Gianni, nato nel 1935, e Nicola, nato nel 1941, e una sorella, Lia. La sua storia personale e professionale si intreccia con quella della seconda e della terza generazione della famiglia, protagoniste della trasformazione di Bulgari in un marchio di riferimento per l'aristocrazia internazionale, il mondo del cinema e il jet set. Se Sotirio aveva costruito le fondamenta dell'impresa, erano stati i figli Costantino e Giorgio a svilupparne l'identità, valorizzando da una parte la conoscenza dell'arte antica e dall'altra la sperimentazione nelle tecniche di lavorazione e nella gestione commerciale.

Negli anni Sessanta la terza generazione entrò progressivamente nell'azienda. Dopo la morte di Giorgio, nel 1966, il figlio Gianni assunse la guida insieme alla cugina Marina, mentre Francesco Trapani, nipote della famiglia, ebbe un ruolo centrale nella direzione generale e successivamente nello sviluppo del gruppo. Paolo e il fratello Nicola furono tra i protagonisti della successiva stagione imprenditoriale. Nel 1987, dopo l'uscita di Gianni, Nicola assunse la presidenza e Paolo la vicepresidenza, mentre Trapani diventò amministratore delegato.

Furono anni di profonda trasformazione. Bulgari ampliò il proprio raggio d'azione, affiancando alla gioielleria orologi, accessori, pelletteria, profumi e nuove linee di prodotto. Collezioni come Parentesi e Bulgari-Bulgari contribuirono a definire un linguaggio estetico riconoscibile, fondato sull'incontro tra la classicità romana, le suggestioni greche e una concezione contemporanea del lusso. L'espansione internazionale, avviata negli anni Settanta con le aperture a New York, Parigi, Ginevra e Monte Carlo, consolidò la presenza del marchio sui principali mercati mondiali.

L'identità della maison era rimasta legata alle sue origini. Il nome Bulgari, scritto con la caratteristica V latina al posto della U, richiamava la tradizione classica e la storia della famiglia. Le pietre colorate, l'oro giallo, il taglio cabochon e le antiche monete romane e greche erano diventati elementi distintivi di uno stile che aveva trovato tra le sue interpreti e ammiratrici alcune delle più celebri protagoniste del cinema internazionale, da Elizabeth Taylor alle grandi dive di Hollywood.

Nel corso della sua storia, Paolo Bulgari ha rappresentato anche la continuità di una famiglia che ha attraversato generazioni e cambiamenti profondi nel mercato del lusso. Nel 2013 il suo nome era finito nelle cronache giudiziarie insieme a quello del fratello Nicola, nell'ambito di un'inchiesta per presunta evasione fiscale. Entrambi avevano respinto le accuse. Il procedimento si era concluso il 20 aprile 2018 con l'assoluzione dei due fratelli e degli altri imputati. Il tribunale di Roma aveva riconosciuto la correttezza dell'operato della società, disponendo la restituzione delle somme sequestrate.

Accanto all'attività imprenditoriale, negli ultimi anni Paolo Bulgari aveva rivolto particolare attenzione ai temi sociali e all'istruzione. Nel novembre 2019 aveva fondato la Paolo Bulgari Foundation, con l'obiettivo di sostenere la rigenerazione educativa e la formazione professionale nei quartieri periferici della Capitale. Una scelta accompagnata da una precisa convinzione: contrastare la povertà educativa e restituire centralità alla scuola come strumento di costruzione di una società più giusta. Un impegno concretizzatosi anche a Tor Bella Monaca, dove nel dicembre 2023 la fondazione aveva completato un importante progetto di riqualificazione di Largo Mengaroni, la piazza principale del quartiere, realizzato attraverso la collaborazione con scuole, associazioni e amministrazione comunale.