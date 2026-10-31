(Adnkronos) - Silvana Bini, conosciuta come Nonna Silvi, la cuoca toscana, diventata un fenomeno del web grazie ai suoi video di cucina, conquistando milioni di follower, è morta nella notte, all'età di 85 anni, nella sua abitazione di Montespertoli, in provincia di Firenze. Grazie a TikTok aveva conquistato una notorietà internazionale, arrivando a cucinare anche per la famiglia reale del Qatar e a ricevere un premio da Forbes Italia.

Nata il 26 marzo 1941 in una famiglia numerosa, con otto figli, Bini aveva coltivato fin da giovane la passione per la cucina. Una passione diventata negli anni il centro della sua vita professionale e familiare. Nel 2006, con l'apertura del Forno Martini a Castelfiorentino da parte del figlio Marco, aveva iniziato a occuparsi quotidianamente della preparazione di prodotti dolci e salati. La svolta era arrivata nell'ottobre 2022, quando il nipote Gabriele aveva cominciato a riprenderla con il telefono, pubblicando sui social alcuni video diventati rapidamente virali. Il pubblico era stato conquistato non soltanto dalle sue ricette della tradizione, ma soprattutto dal carattere spontaneo, dall'ironia e dal modo schietto con cui raccontava la cucina davanti alla telecamera.

Da quel momento la popolarità di Nonna Silvi è cresciuta rapidamente, superando i confini nazionali. Nel novembre 2023 era uscito il suo primo libro, "Le ricette di una vita", pubblicato da De Agostini. Nello stesso anno aveva ricevuto l'Italian Excellence Award ed era stata indicata da TasteAtlas come Food Hero. Nel 2024 la sua attività si era ulteriormente sviluppata con la nascita della Nonna Silvi Srl Società Benefit. Ad agosto dello stesso anno era arrivato uno degli appuntamenti più prestigiosi della sua carriera: l'invito a Doha da parte dell'emiro del Qatar. In quell'occasione aveva preparato alcuni piatti simbolo della tradizione italiana, tra cui ragù, lasagne e brasato, per la famiglia Al-Thani. Il successo aveva raggiunto anche il pubblico tedesco, con la pubblicazione nel 2024 di un secondo volume dedicato alla cucina italiana, "Nonnas italienische Küche". Nel 2025 era arrivato un altro importante riconoscimento, il premio Creator dell'Anno ai TikTok Awards. Nel maggio 2026 aveva inoltre partecipato come giudice a "Celebrity Chef", il programma televisivo condotto da Alessandro Borghese su Tv8. L'ultimo riconoscimento risale allo scorso 15 ottobre, quando Forbes Italia le aveva assegnato il premio nella categoria Food dei Top Creators Awards 2026. Un traguardo che aveva suggellato un percorso fuori dal comune: da cuoca di famiglia a personaggio seguito da milioni di persone. I suoi profili social contavano 4,3 milioni di follower su Instagram, 2,1 milioni su TikTok e oltre un milione su Facebook.

A ricordarla è stato il nipote Gabriele, che aveva contribuito a far conoscere Nonna Silvi sul web. «Era una grande donna, amore allo stato puro, che si è sempre fatta in quattro per la famiglia», ha raccontato al "Tirreno". «Fino all'ultimo respiro è rimasta lucida, interessandosi attivamente delle sue attività. Purtroppo una malattia ce l'ha portata via in poche settimane». E poi il saluto: «Quello che ha dato questa donna a tutta la famiglia è indescrivibile. Ti amerò per sempre, nonna».

Anche nell'ultima estate Nonna Silvi aveva continuato a incontrare il suo pubblico, partecipando a Terricciola, in provincia di Pisa, all'iniziativa "Dialoghi in borgo", dove era stata accolta da una numerosa presenza di spettatori.

I funerali saranno celebrati lunedì pomeriggio, 2 novembre, a Montespertoli, nella chiesa di Sant'Andrea.